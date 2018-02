Keine Schonfrist! Am 9. März startet die elfte Staffel Let's Dance mit Judith Williams und 13 weiteren VIPs. In der ersten Sendung erfahren die Promikandidaten, mit welchem Profi sie die nächsten Wochen tanzen werden. Im vergangenen Jahr hatten die Duos danach drei Wochen Zeit, um gemeinsam zu trainieren. Das soll dieses Jahr allerdings nicht so sein, wie Ex-Teilnehmer Maximilian Arland (36) ausplauderte. "Es gab eine Pause bei uns zwischen der Kennenlernshow und dann der ersten regulären Wertungsshow – diese Pause wird es dieses Mal wahrscheinlich nicht geben", erzählte der Schlagersänger im Promiflash-Interview bei der Bunte & BMW Festival Night in Berlin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de