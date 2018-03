Sie ist die jüngste Bloggerin Deutschlands! Odesa Memaci ist erst vier Jahre alt und hat bereits das, was sich viele große Mädels wünschen: Beinahe 300.000 Fans folgen ihr auf Instagram – und die kleine Fashionista kooperiert bereits mit den ganz großen Modemarken wie Chanel oder Armani! Ganz schön viel Erfolg, aber auch Arbeit für ein Kindergartenkind. Mama Endrita habe jedoch natürlich stets ein Auge auf die Gesundheit ihres Sprosses: "Odesa ist in drei Modelagenturen angemeldet, trotzdem müssen wir Shootings absagen, wie im letzten Monat in Afrika, um sie nicht zu sehr zu belasten", verriet die 33-Jährige im Interview mit Bild.



