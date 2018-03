Susan Sideropoulos (37) weiß: So krass sind die Sex-Szenen aus Shades of Grey für die Schauspieler! Der dritte Teil der verruchten Romanverfilmung läuft aktuell im Kino und strotzt nur so vor wilden Erotikmomenten. Doch die intensiven Schäferstündchen vor der Kamera verlangten den Hauptdarstellern Jamie Dornan (35) und Dakota Johnson (28) einiges ab! Besonders Susan kann das gut nachvollziehen: Die ehemalige GZSZ-Darstellerin musste in ihrer Schauspiellaufbahn schon so manche intime Momente spielen – und das stets mit heftiger Aufregung, wie sie Promiflash verraten hat: ”Am Ende gehört auch so dieses Kribbeln und diese Angst davor dazu und dann sieht das auch schöner aus."



