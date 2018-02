Jetzt spricht Zoes Umfeld! Hatte die GNTM-Kandidatin mit 18 Jahren wirklich schon 60 Sexpartner? Zoe Saip wird Deutschland wahrscheinlich als die wohl umstrittenste Modelanwärterin der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel in Erinnerung bleiben. In ihrer Heimat scheint die Beauty bereits vorher bekannt wie ein bunter Hund gewesen zu sein. Bei GNTM sorgt Zoe mit ihrem Beef mit Victoria Pavlas (19) für beste Unterhaltung, packte ihre (ehemalige) beste Freundin doch pikante Details über ein Sex-Tagebuch der Blondine aus. Jetzt setzt eine Insiderin noch einen obendrauf und verrät Promiflash, wie wild Zoes Sexgeschichten angeblich tatsächlich sind.

In einer hitzigen Auseinandersetzung mit Victoria enthüllte Zoe nach dem Tagebuch-Leak sogar selbst, bisher mit 16 Jungs geschlafen zu haben. Doch die Promiflash-Insiderin ist sich sicher – es waren mehr: "Jeder, der die Zoe kennt, kann mindestens einen Jungen aufzählen, mit dem sie Sex hatte, also lügt sie bei der Anzahl sicherlich." Aus dem Umfeld der Wienerin, die gerne in der nahe gelegenen Stadt Baden feiern gehen soll, heißt es: "In Baden würden viele Jungs gerne einmal mit ihr schlafen - und viele haben das auch geschafft -, da sie sehr hübsch ist, aber durch ihren Ruf wünscht sich keiner eine Beziehung mit ihr. Ihre Beziehungen haben nicht lange gehalten - in Baden ist sie für ihre wechselnden Sexpartner bekannt."

Vor Beginn von "Germany's next Topmodel" hatten Zoe und Victoria um denselben Jungen gebuhlt, in der Model-Show eskalierte ihr Streit. Die verärgerte Victoria ließ vor laufenden Kameras verlauten, ihre GNTM-Kontrahentin habe ständig wechselnde Bettpartner. Zoe schmerzt es zwar, dass Victoria ihre Geheimnisse preisgibt – sie steht aber in Interviews dazu, dass sie ein Sextagebuch führt, und betonte, dass sie dies nie versteckt habe und sogar ihre Familie davon wisse.

Instagram / saipzoe Zoe Saip, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / saipzoe Zoe Saip, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2018

Anzeige

Instagram / saipzoe Zoe Saip auf ihrem Abschlussball

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de