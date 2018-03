Holprig begann ihre Romanze 2015 bei Big Brother – heute ist es die ganz große Liebe! Kevin und Sharon lernten sich im Dezember im TV-Container kennen und hatten sogar Live-Sex, aber auch viel Stress vor laufenden Kameras. Als Kevin freiwillig die Show verließ und die Blondine fragend zurückblieb, dachte niemand, dass ihre Begegnung einmal in einer solchen Lovestory enden könnte: Nur knapp zwei Jahre später haben die beiden bereits eine Familie gegründet und leben mit Kind und Kegel im eigenen Haus!

Im Dezember 2017 krönte die kleine Jolina die Liebe des TV-Paares, das in den Medien kaum noch auftaucht. Die beiden genießen ihr ruhiges Leben abseits der Kameras: Gerade haben sie in der Nähe von Dortmund ihr eigenes Häuschen fertiggestellt. Dort leben sie zusammen mit Sharons Tochter Paulina, die aus einer früheren Beziehung stammt. Kevin ist für sie bereits wie ein zweiter Papa und beabsichtigt jetzt sogar, sie zu adoptieren. Neben den Kids hält auch Labrador-Welpe Simba den Hobby-Fußballer und seine Liebste ordentlich auf Trab. Sharon scheint ihr Glück kaum fassen zu können – auf Facebook teilte sie ihre Freude mit ihren Fans: "Ich bin so unglaublich dankbar für alles und ich liebe euch so sehr! Ich genieße jede Sekunde mit euch und weiß mein Glück sehr zu schätzen.Lieber Gott, danke für meine Lieblingsmenschen, die du mir geschenkt hast. Das ist das Größte für mich."

Übrigens: Die einstigen BB-On-Off-Partner leben nicht nur miteinander, sondern arbeiten auch zusammen. Die beiden haben sich selbstständig gemacht und sind in der Versicherungsbranche tätig.

sixx Sharon und Kevin im TV-Container

Privat "Big Brother"-Sharon nach der Geburt ihrer Tochter Jolina

