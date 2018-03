Body-Unterstützung für den Bachelor! Während der vergangenen Folge des Kuppelformats machte sich Personal Trainer und Ex-Bachelorette-Kandidat Sebastian Fobe (32) über den Körper von Daniel Völz lustig. Nun verteidigt die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin Saskia Atzerodt (25) den Rosenkavalier in ihrer Instagram-Story: "Meine Meinung dazu: Daniel ist kein durchtrainierter Sixpack-Träger, aber er ist nicht dick! Also, das ist völliger Blödsinn!" Daniel selbst nimmt die Kritik anscheinend mit Humor – und ließ es sich an seinem Geburtstag richtig schmecken!



