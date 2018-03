Dieser Mann spaltet das Netz! Der Australier Travers Beynon (46) ist Multimillionär und genießt sein Leben an der Gold Coast in vollen Zügen. Das ehemalige Männermodel lebt in seiner luxuriösen Candy Shop Mansion – und die beherbergt nicht nur den Geschäftsmann, sondern auch zahlreiche nackte Frauen. Auf Instagram postet Travers täglich Sexfotos und -videos, spielt mit seinen Frauen wie mit Gegenständen. Das Krasseste: Er ist sogar verheiratet! Seine 26-jährige Gattin macht bei den Erotikspielchen aber fleißig mit – und teilt Nacht für Nacht das Bett und ihren Ehemann mit anderen Mädels!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de