Die beiden werden vermutlich keine Freundinnen mehr – dabei haben Mona Stöckli (35) und Carina Spack (21) eigentlich den gleichen Background! Die einstigen Ex-Bachelor-Kandidatinnen konnten die Herzen von TV-Junggeselle Jan Kralitschka (41) im Jahr 2013 und Neu-Rosenkavalier Daniel Völz (33) nicht erobern. Auf eine Stufe lässt sich Mona dennoch nicht mit der kürzlich rausgeflogenen 21-Jährigen stellen. "Die war berechnend und wollte einfach nur die Gewinnerin sein und dann ihr Ding draus machen", sagte die 36-Jährige über Carina im Promiflash-Interview. Mit ihrem Sextoy-Talk nach dem Exit habe die Drittplatzierte den Vogel abgeschossen. "Ich dachte nur so ok, Mädchen: Du hast gerade dein Niveau gezeigt. Applaus", resümierte Mona lachend.



