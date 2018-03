Für gewöhnlich ist Jennifer Lawrence (27) besonders für ihre herausragende schauspielerische Leistung und die gelegentlichen sympathischen Tollpatscher bekannt. Doch die hübsche Hollywood-Beauty scheint jetzt einen neuen, ziemlich feurig scharfen Ruf zu bekommen! In ihrem neuen Film "Red Sparrow", in dem Jennifer eine leidenschaftliche russische Spionin spielt, soll die 27-Jährige zu aufreizend gekleidet sein und deswegen zensiert werden. JLaw als neue Mega-Sexbombe?

Es ist ihr erster Film, in dem sie generell mal mehr Haut zeigt als sonst. Dem vermeintlich prüden US-amerikanischen Publikum gefällt das offenbar gar nicht! Wie das Multimedia-Magazin IGN Germany berichtet, sollen die Macher des Streifens jetzt eine Szene der Oscar-Preisträgerin verhamlosen wollen: Jennifer läuft darin in einem knappen, ziemlich heißen Wickelbadeanzug am Rand eines Schwimmbeckens entlang und zeigt darin gut ein Drittel ihrer unbekleideten Brüste! Zu viel für die Zuschauer – dank moderner Technik wurde der Einteiler für das kühle Nass nun digital nachbearbeitet und die Lücke geschlossen.

Erst vor wenigen Tagen ließ die "Tribute von Panem"-Darstellerin ungewohnt tief blicken: Bei der Premiere des neuen Blockbusters in New York erschien sie mit einem megabetörenden Kleid! Meint ihr, Jen setzt bei den Oscars auch auf eine Hottie-Offensive? Stimmt ab!

Red Sparrow, 20th Century Fox Jennifer Lawrence in "Red Sparrow"

Anzeige

Jackie Brown / Splash News Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Anzeige

Jackie Brown / Splash News Jennifer Lawrence bei der US-Premiere von "Red Sparrow"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de