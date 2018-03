Hochzeit mit Happy End? Nach ewigem Hin und Her hat das Sturm der Liebe-Traumpaar Melli Sonnbichler (gespielt von Bojana Golenac, 48) und André Konopka (Joachim Lätsch, 61) endlich wieder zueinandergefunden. Doch nicht nur das: Der Sternekoch fasst sich ein Herz und macht seiner Angebeteten im Beisein von Paul (Sandro Kirtzel, 27), Fabien (Lukas Schmidt, 19) und Romy (Désirée von Delft, 33) am kommenden Donnerstag (Folge 2881) einen Antrag und die Hausdame des Fünf-Sterne-Hotels sagt natürlich Ja. Jetzt veröffentlicht der Sender die ersten Bilder des Hochzeitpaares – und vor allem die Braut in ihrem Traum in Weiß verzaubert!

Die ARD teilt erste Fotos, die die Rollenfiguren an ihrem großen Tag im Fürstenhof zeigen. Als Bald-Ehefrau macht die von Bojana verkörperte Melli eine tolle Figur: Im weißen, schulterfreien Spitzenkleid mit kurzen Ärmeln und der schicken Hochsteckfrisur wird die Tochter von Alfons (Sepp Schauer, 68) mit Sicherheit nicht nur ihrem Angetrauten den Atem rauben. Vor den Augen ihrer Hochzeitsgäste und Pfarrer Rimpel (Christian Buse, 58) geben sich die Verliebten das Jawort – oder etwa nicht? Ganz ohne Drama geht es dann doch nicht: "Sturm der Liebe" wäre schließlich nicht "Sturm der Liebe", wenn die Trauung reibungslos ablaufen würde. Was allerdings passiert und ob Melli und André am Ende tatsächlich als Ehepaar die Zeremonie verlassen? Das erfahren die Zuschauer erst am 16. April (Folge 2901).

Nicht nur für viele Fans haben auf ein Liebescomeback von Melli und André gehofft – auch Serien-Star Bojana machte im November 2017 im Gespräch mit Promiflash deutlich, dass sie ihrer Figur ein Happy End mit dem jüngeren Bruder von Werner Saalfeld (Dirk Galuba, 77) wünsche: "Die Hoffnung stirbt zuletzt." Und die gebürtige Bonnerin sollte recht behalten, denn jetzt wird geheiratet. Für den großen Tag reist sogar ihre Serientochter Clara (Jeannine Michèle Wacker, 28) aus Tokio an, um ihre ahnungslose Mutter zu überraschen.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.

ARD/Christof Arnold André (Joachim Lätsch) macht Melli (Bojana Golenac) einen Heiratsantrag

ARD/Christof Arnold Melli (Bojana Golenac) und André (Joachim Lätsch) an ihrerm Hochzeitstag

ARD/Christof Arnold Melli (Bojana Golenac, l.), Clara (Jeannine Michèle Wacker, M.) und André (Joachim Lätsch,r.)

