Diese drei Bachelor-Ladys werden wohl keine Freundinnen mehr: Mona Stöckli (35) und Erika Dorodnova (26) sind geschockt vom Verhalten der diesjährigen Drittplatzierten Carina Spack (21). "Sie sitzt da und ist so eine Dumpfbacke", lässt sich Mona über die 21-Jährige im Promiflash-Interview aus. Und auch Erika kann ihr Verhalten so gar nicht nachvollziehen: "Also es ist ja schon absehbar, dass sie nur gewinnen wollte."



