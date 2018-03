Für Mareike Spaleck steht nicht der Gewichtskampf im Mittelpunkt! Die Fitnesstrainerin ist seit 2016 als Coach bei The Biggest Loser dabei. Auch in diesem Jahr treibt die Blondine ihre Schützlinge aus Team Grün zu Höchstleistungen an. Im Promiflash-Interview verrät Mareike, was sie an der Abnehm-Show am meisten fasziniert. "Gerade bei 'The Biggest Loser' finde ich es toll, alleine nur zu sehen, wie diese persönliche Entwicklung der Kandidaten ist. Und da spielt, für mein Empfinden, das Gewicht auf der Waage gar keine Rolle", erklärte sie. Wie es für Mareikes Team bei "The Biggest Loser" weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr bei Sat.1.



