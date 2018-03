Er wagt den Sprung vom Reality-TV zur Daily Soap: Jan Sokolowsky startet 2018 in einer neuen RTL-II-Serie durch. In "Schwestern – Volle Dosis Liebe" spielt der Love Island-Sieger die Rolle des Pflegers Felix. Aber wer steckt eigentlich hinter der charmanten Figur im weißen Kittel? Das hat Jan im Promiflash-Interview im Mercure Hotel MOA Berlin verraten: "Felix ist ein Krankenpfleger auf Teilzeit und ist Chef in einer Bar. Er ist die gute Seele im Krankenhaus und in der Bar. Viele von den Schwestern kommen auch nach Feierabend zu ihm in die Bar." Mit einer wird sich seine flirtfreudige Figur besonders gut verstehen: Ex-BTN-Charakter Miri (Josephine Welsch) ist auch Schwester im Hospital und bandelt mit Felix an. Ob es zwischen den beiden so richtig knistert, erfahren die Fans ab dem 5. März immer montags bis freitags um 17.00 Uhr bei RTL II.



