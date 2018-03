Er ist durchaus eine skurrile Internetberühmtheit: Kirill Tereshin wurde in seinem Heimatland Russland dadurch bekannt, dass er sich eine gefährliche Mixtur in die Arme spritzte und dadurch Megamuckis bekam. Nun hat der Ex-Soldat sich eine etwas Neues in den Kopf gesetzt: Er will eine Frau werden! "Ich werde die Größe meiner Arme verdoppeln, dann mir D-Körbchen-Brüste machen lassen und sobald ich mit dem Oberkörper fertig bin, will ich mein Gesicht schönheitschirurgisch verändern lassen", erklärte er laut Daily Mail. Seine Netzbekanntheit will Kirill übrigens dazu nutzen, eines Tages der neue russische Präsident zu werden...



