Er zieht fast blank! Jan Sokolowsky spielt seit dem 5. März in der RTL II-Soap "Schwestern – Volle Dosis Liebe" den attraktiven Krankenpfleger Felix. Wie viel Spaß der Love Island-Sieger am Set hat, beweist jetzt ein Instagram-Video, das Jan mit seinen Fans teilte. In dem Clip springt der tätowierte Hottie gut gelaunt in einem OP-Kittel durchs Bild – und präsentiert seinen nackten Hintern!



