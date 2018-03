Sie führen eine Liebe im Eiltempo! Erst vor wenigen Monaten fanden TV-Sterchen Denise Temlitz und Berlin - Tag & Nacht Star-Pascal Kappés ganz unverhofft zusammen – nun ist das Paar bereits verheiratet. Nach der Blitz-Hochzeit im Februar brodelt die Gerüchteküche nun ordentlich: Ist Denise etwa auch schon schwanger? Immer mehr Indizien sollen darauf hinweisen, dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin ein Baby erwartet! Und auch die meisten Promiflash-Leser sind sich einig: Denise hütet ein süßes Geheimnis!

Ganze 77,9% der Promiflash-Leser sind sich sicher, dass Denise und Pascal ihr erstes Kind erwarten. Für die aufmerksamen Beobachter scheinen die Hinweise also mehr als klar zu sein! Nachdem die Flitterwochen Ende Februar ausfallen mussten, machten sich Denise und Pascal nämlich ein paar schöne Tage in einem Wellness-Hotel. Der Schauspieler schlürfte dabei genüsslich Sekt, Denise trank nur Tee! Für viele das erste Zeichen für eine Schwangerschaft. Nun postete die tätowierte Brünette auch noch ein Foto, auf dem man im Hintergrund ein kleines aber nicht unwichtiges Detail erkennen konnte: In ihrem Küchenschrank lagert sie Folsäure-Tabletten! Diese benutzen Schwangere, um die Entwicklung und den Stoffwechsel den ungeborenen Babys zu fördern. Fakten genug – finden die Leser. Deshalb glauben auch nur 22,1%, dass an süßen Vermutungen nichts dran ist!

Und Denise selbst? Die schweigt bislang zu den Gerüchten. Sollte die Vorahnung der Fans aber wirklich stimmen, dann wird sie ihr süßes Geheimnis ja nicht mehr lange verstecken können...

Instagram/denise_temlitz_official Denise Temlitz, TV-Sternchen

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Pascal Kappés

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Pascal Kappés bei ihrer Hochzeit

