Wurde am Filmset von "Schwestern – Volle Dosis Liebe" wild geknutscht oder nur zaghaft gebusselt? Seit dem 5. März flimmert die Reality-TV-Serie über die deutschen Fernsehbildschirme. Als Krankenpfleger Felix ist auch Love Island-Hottie Jan Sokolowsky mit von der Partie und darf dabei sogar an der Seite eines weiteren bekannten Gesichts spielen: Josephine Welsch, die in Berlin - Tag & Nacht als Miri bekannt wurde, verkörpert eine angehende Krankenschwester – und Felix' Flirt! Wie wohl der erste Kuss der beiden vor der Kamera war? "Der erste Moment und das erste Mal das zu machen, war ein wenig schüchtern", erklärte Jan jetzt gegenüber Promiflash.



