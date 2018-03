Tobt der Bachelor ohne Gummi mit seinen Ladys durch die Laken? TV-Junggeselle Daniel Völz lässt in diesem Jahr wahrlich nichts anbrennen: Der Immobilienmakler knutscht nicht nur, was das Zeug hält, sondern soll einige der Kandidatinnen auch ganz nah im Bett kennengelernt haben. Obwohl es laut Medienberichten am Set für den Ernstfall Kondome gegeben haben soll, war Safer Sex angeblich nicht immer inklusive – dieses Gerücht dringt zu Vorjahres-Finalistin Erika Dorodnova (26) durch. "Ich hab gehört, das soll alles ohne Gummi gewesen sein! Aber das hab ich nur gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt!", sagte sie gegenüber Promiflash. Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de



