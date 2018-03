Die Sehnsucht war einfach zu groß! Seit dem großen Bachelor-Finale können Daniel Völz (33) und seine Auserwählte Kristina Yantsen endlich ohne Hemmungen turteln. Auch nach den Dreharbeiten mussten die beiden Stillschweigen über ihre Romanze wahren, schließlich sollten die Zuschauer vor Ausstrahlung der letzten Episode nicht erfahren, an wen der Immobilienmakler am Ende sein Herz verloren hat. Ganz ohne einander konnten es die frisch Verliebten dann aber doch nicht aushalten.

Nach ihrem offiziellen Liebesouting schwelgt Daniel auf Instagram aktuell in süßen Erinnerungen an die ersten glücklichen Tage mit seiner Kristina. Nach der letzten Nacht der Rosen haben die beiden ganz heimlich die Weihnachtsfeiertage in Florida verbracht. "Beim geheimen Kaffee und Spaziergang mit meiner Süßen", kommentiert der Wahlamerikaner das Pärchen-Pic, das offenbar Ende 2017 entstanden ist.

Dieses Versteckspiel hat seit Mittwochabend endlich ein Ende. Das Paar will nach dieser Beziehungsprobe nun so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen. Die 24-Jährige denkt sogar darüber nach, zu Daniel nach Berlin zu ziehen. Allerdings wollen sie erst einmal in getrennten Wohnungen leben.

Instagram / kristinayantsen Daniel Völz und Kristina Yantsen an Weihnachten in Florida

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor"

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor" 2018

