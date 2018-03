Der diesjährige Bachelor muss viel Hate einstecken. Der Grund: Daniel Völz stellt nicht nur einen Kuss-Rekord auf, sondern: Er wollte angeblich so häufig Sex, dass RTL eingreifen musste. Samantha Justus (28) machte in der Vergangenheit selbst bei der Kuppelshow mit und buhlte 2015 um das Herz von Oliver Sanne (31). Sie nimmt Daniel in Schutz und kritisiert stattdessen die Kandidatinnen: "Die Mädels entscheiden selber, was sie mit ihm machen. Du musst ja auch nichts mit ihm machen, also ganz ehrlich. Wenn du mit ihm ins Bett gehen willst, dann geh mit ihm ins Bett, aber keiner zwingt dich", sagt sie gegenüber Promiflash.



