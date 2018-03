Doch kein Happy End? Am Mittwochabend war es so weit. Daniel Völz (33) überreichte beim Bachelor Kandidatin Kristina Yantsen seine allerletzte Rose. Kurz danach stellten sie in der Wiedersehensshow klar: Ja, wir sind noch zusammen. Doch plötzlich rutschte dem Rosenkavalier ein kleines Wörtchen raus, das jetzt für viel Aufregung sorgte: Seine Auserwählte und er sind "sozusagen" ein Paar. Die Fans witterten bei Facebook sofort eine große Liebes-Lüge. "Die haben doch Verträge, die sie einhalten müssen. Wenn sie jetzt sagen, sie sind kein Paar mehr, können sie doch keine Kohle mehr im Fernsehen machen."

