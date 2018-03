So heiß hat man Elena Carrière (22) noch nicht gesehen: Am 13. März hat die Ex-GNTM-Kandidatin eine pikante Sex-Szene im TV! In einer neuen Folge der Sat.1-Serie Einstein zieht sie dafür fast komplett blank. Nicht nur der Schritt vor die Kamera an sich war eine Herausforderung für die 22-Jährige: Besondere Überwindung kostete es sie, sich halbnackt auf einen Fremden zu setzen. "Aber ich glaube, gerade das ist auch der Reiz daran", sagte die Hamburgerin im Sat.1-Interview.



