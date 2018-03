Er litt wegen seiner Kilos! Man kennt ihn als Profi, der übers Parkett fegt. Christian Polanc (39) gehört seit der zweiten Staffel Let's Dance im Jahr 2007 fest zum Ensemble der beliebten Tanzshow. Wenn man den fitten Ingolstädter im TV erlebt, kann man kaum glauben, dass dieser Mann tatsächlich mal gemobbt wurde – wegen seines Übergewichts. Mit Promiflash sprach der 36-Jährige jetzt ausführlich über die schlimme Zeit als Mobbing-Opfer.

"Natürlich hört man dicke Sau. Es waren schon viele Sachen dabei, die einen verletzen", erklärte Christian mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Heute kann der Erfolgstänzer entspannt auf seine Vergangenheit zurückblicken. Als er mit 16 Jahren ganze 90 Kilo auf die Waage brachte, sah sein Alltag allerdings alles andere als rosig aus. "Es war keine leichte Zeit. Ich war zwar nie jemand, der sich in die Enge hat drängen lassen, ich habe da schon Konter gegeben und versucht, irgendwo Anschluss zu finden, aber es verletzt einen dann trotzdem."

Trotz etlicher Diäten schaffte es der Sympathieträger nicht auf sein Wohlfühlgewicht. Was ihm am Ende half, ist heute seine größte Leidenschaft: das Tanzen! Seine Mutter zwang ihn buchstäblich zu seinem Glück – in einen Tanzkurs. "Ich habe jede freie Minute zu Hause geübt. Konnte dann in relativ kurzer Zeit alle Figuren, die man so in Tanzschulen lernen kann", erzählte das TV-Gesicht weiter. Christian hatte nicht nur ein Hobby gefunden, auch die Pfunde purzelten auf einmal wie von alleine. Drei Kleidergrößen in zweieinhalb Monaten. Was für ein Erfolg. Und das Tanzen begleitet ihn bis heute. Nicht nur bei "Let's Dance" gibt Christian jedes Jahr aufs Neue alles, auch mit seinen "dancit Fitness"-Programmen möchte er anderen das Tanzen nahelegen und sie zum Sport animieren. Was sagt ihr zu Christians offenem Umgang mit seiner Story? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Privat Christian Polanc mit 16 Jahren

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Vanessa Mai und Christian Polanc auf dem Tanzparkett

Anzeige

Instagram / christianpolanc Christian Polanc, Profitänzer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de