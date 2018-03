So viel Einblick in ihr Familienleben gibt sie sonst nie. Alessandra Meyer-Wölden (34) ist zwar als Model, Schmuckdesigerin und neuerdings Fitnesstrainerin erfolgreich, doch eigentlich ist ihr liebster Job das Mamasein. Und dem kann sie in ihren eigenen vier Wänden auch nach Belieben nachgehen, schließlich ist Sandy Mutter von fünf Kindern. Die sie nie in der Öffentlichkeit zeigt – umso überraschender ist ihr neuer Social-Media-Post.

Eigentlich ist auf dem Foto, das für so viel Aufregung sorgt, gar nicht allzu viel zu erkennen. Alessandra teilte bei Instagram einen Schnappschuss von ihrem Frühstückstisch, von dem sich eifrige Hände ihren leckeren Anteil sichern. Genau diese Hände sind das Besondere auf dem Bild, denn mit ihnen lässt die in Miami lebende 34-Jährige endlich einen klitzekleinen Blick auf ihre drei älteren Kinder zu! Nur die süßen Zwillingsjungs, die im März 2017 geboren wurden, sind auf dem Pic nicht zu sehen. Zu dem Motiv schrieb die Fünffachmama übrigens: "Guten Morgen und ein wunderschönes Wochenende wünscht meine Familie eurer Familie... Manchmal muss man kreativ sein!"

Alessandra liebt den Trubel, den sie tagtäglich mit ihrer Kinderschar erlebt, und schafft es mit viel Disziplin und Organisation, gegen jegliches Chaos vorzugehen. Im Übrigen schützt die Blondine nicht nur ihre Kids – drei hat sie mit Ex Oliver Pocher (40) und zwei mit ihrem neuen Partner – sondern auch ihren Lebensgefährten Martin vor der öffentlichen Aufmerksamkeit. "Er ist mindestens genauso schüchtern wie meine Mutter. Wenn nicht noch schüchterner. Er möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen und ich respektiere das auch", erklärte Alessandra im vergangenen Mai in einem Interview.

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wöldens Kinder

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden, Model und Schmuckdesignerin

