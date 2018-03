Seit 2016 sind Sarah Fresh und Rapper Eko Fresh (34) verheiratet. Ein Jahr später machte Sohnemann Elijah das Glück der beiden perfekt. Vollblutmama Sarah geht seitdem total in ihrer Mutterrolle auf und gibt ihren Fans auf ihren Social-Media-Profilen Einblicke in ihren Alltag mit Kind. Auf Glitzer und Glamour verzichtet sie dabei allerdings – sie will, dass sich die Muttis mit ihr identifizieren können. Für ein Foto-Shooting verabschiedet sie sich jetzt von ihrem Image und zeigt sich glamouröser denn je!

Die Blondine ist kaum wiederzuerkennen. Anstatt im lässigen Mama-Outfit in Jeans präsentiert sich die Beauty auf den Aufnahmen in einem Wahnsinns-Look. Gegenüber Promiflash verriet sie jetzt, wie es zu den Fotos kam: "Ich hab schon vor meiner Schwangerschaft ab und an als Model gearbeitet. Die Fotografin wurde auf mein Instagram-Profil aufmerksam und da kam eins zum anderen."

Generell ist es für Sarah wichtig, sich auch mal was zu gönnen: "Als Mama ist der Alltag wirklich enorm und es bleibt kaum Zeit, mal daraus auszubrechen." Egal ob ein Kaffee mit einer Freundin oder ein Friseurbesuch – was man sich ermöglicht, ist eigentlich egal. Hauptsache, es macht glücklich. Und von diesen schönen Aufnahmen haben ja schließlich alle was!

Instagram/sarah_fresh Sarah Fresh, YouTuberin

Diana Neege Photography Sarah Fresh, Influencerin

Diana Neege Photography Sarah Fresh, Ehefrau von Rapper Eko Fresh

