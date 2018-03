Sind die Curvy Models bei Germany’s next Topmodel wirklich kurvig? Es ist DIE Neuerung in der aktuellen Staffel von GNTM: Zum ersten Mal gibt Heidi Klum (44) auch Plus-Size-Beautys eine Chance beim Casting, doch die Zuschauer der Show sind nicht begeistert. Ihr Kritikpunkt: Die Curvy Models Pia Riegel (22) und Sarah Sherazade sind zu schlank, um als kurvig bezeichnet zu werden. Was sagt Hanna Wilperath zu dieser Diskussion? Sie gewann vergangenes Jahr die zweite Staffel von Curvy Supermodel. "Jede Frau, die sagt, sie hat Kurven, darf sich ‘curvy’ nennen. Also ich will das gar nicht festmachen an einer bestimmten Kleidergröße oder so – auch eine 36 kann ‘curvy’ sein", meinte sie gegenüber Promiflash.



