Nicht mehr lange, dann kommt Baby Thompson zur Welt! Khloe Kardashian (33) feierte bereits ihre Babyparty, denn sie befindet sich in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft. Sie und ihr Freund Tristan Thompson (27) können es sicher kaum erwarten, bald Eltern zu werden. Vielleicht wird aber zumindest die Schwangere trotz aller Freude über die Geburt ihrer Tochter ein Detail sehr vermissen: ihren runden Babybauch. Auf den scheint Khloe nämlich mächtig stolz zu sein.

Hielt Khloe ihre Schwanger-News zunächst fest unter Verschluss und ließ die Öffentlichkeit rätseln, ob an den süßen Gerüchten etwas dran ist, versorgt sie ihre Fans jetzt regelmäßig mit Fotos und Details. Wie es früher schon ihre ältere Schwester Kim (37) vormachte, hüllt auch Khloe ihren schwangeren Body mit Vorliebe in hautenge Kleider. Doch so hot wie auf dem aktuellen Instagram-Pic sah die 33-Jährige bisher noch nicht aus: Sie postete ein Bild, auf dem sie sich megasexy von der Seite präsentiert. Die Baldmama trägt Leggings und Sport-BH, ihre Haarmähne fällt wild nach hinten und ihre Hände legt sie um ihren Bauch! Khloes Follower waren begeistert und überhäuften sie mit Komplimenten: "Wow, sieht umwerfend aus", "du bist wunderschön, Khloe" oder "so ein toller schwangerer Körper".

Solche schönen Botschaften werden Khloe sicher sehr freuen. Von Figurkritik will sie während ihrer Schwangerschaft nämlich nichts hören. Sie ist stolz auf ihre Rundungen und freut sich, bald ihr erstes eigenes Baby im Arm zu halten – eine Tochter, wie die werdende Mutter Anfang März höchstpersönlich verriet.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im Februar 2018

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Star

