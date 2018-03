Scheitert ihre Liebe nach all den Hindernissen jetzt an etwas Banalem? Für Kristina Yantsen schienen sich die Strapazen der vergangenen Monate eigentlich gelohnt zu haben: Bei Der Bachelor konnte sie sich gegen 23 flirtlustige Kontrahentinnen durchsetzen und das Herz von Rosenkavalier Daniel Völz (33) für sich gewinnen. Der habe kurz nach den Dreharbeiten der Kuppelshow allerdings schon das Interesse an ihr verloren – wegen der Eifersucht seiner Auserwählten!

Das soll ein Insider zumindest gegenüber IN ausgeplaudert haben. Daniel musste seine finale Herzensentscheidung bis zur Ausstrahlung der letzten Folge geheim halten und ein von RTL begleitetes Treffen mit Kristina zum Jahreswechsel sei alles andere als harmonisch gelaufen. "Kristinas Besuch in Florida an Silvester war nicht so der Bringer. Daniel ist seitdem etwas abgetörnt. Vor allem ihre Eifersucht hat ihn genervt", habe die Quelle dem Magazin gesteckt.

Tatsächlich unterstellen den beiden so einige, dass ihre Beziehung eine TV-Lüge sei – auch Daniels Blicke sollen in einschlägigen Situationen nicht gerade denen eines frisch Verliebten gleichen. Ob das wirklich Kristina oder vielleicht der brodelnden Gerüchteküche geschuldet ist, kann im Endeffekt wohl nur die Zeit zeigen.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Kristina Yantsen

Anzeige

Instagram / kristinayantsen Daniel Völz und Kristina Yantsen an Weihnachten in Florida

Anzeige

P. Hoffmann/WENN.com Kristina Yantsen und Daniel Völz in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de