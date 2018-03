Die Pfunde schmelzen nur so dahin! Die The Biggest Loser-Kandidaten geben auch nach mehr als fünf Wochen im Abnehmcamp immer noch alles und gehen bei den schweißtreibenden Challenges und Wettkämpfen stets an ihre körperlichen Grenzen. Dabei haben sie ein Ziel ganz klar vor Augen: ihr Traumgewicht! Und dem kommen die zwölf verbliebenen Teilnehmer immer näher – das sind die bisherigen Erfolge der Schwergewichte!

Nach dem großen Wiegen gibt es verschiedene Spitzenreiter in den Kategorien Kilomenge und Verhältnis zum Ausgangsgewicht. Saki konnte nach der fünften Woche der Diät-Challenge von Sat.1 bereits einen Gewichtsverlust von 30,3 Kilo verbuchen. Allerdings verlor der 39-Jährige von seinem Startgewicht von 189,6 Kilo nur 16 Prozent – in dieser Hinsicht den größten Erfolg erzielte einer seiner Teamkollegen: Benny konnte sich mittlerweile bereits von 17,2 Prozent seiner Körperfülle zu Showbeginn verabschieden. Und auch bei den anderen zehn Teilnehmern purzelten die Kilos: Wie der aktuelle Schritt auf die Waage zeigte, liegt nun bei den Frauen Sandra ganz knapp vorne. Das Schlusslicht bildet Shirin, die mit dem niedrigsten Gewicht von allen startete. Von ihren 89,4 Kilo nahm sie knapp neun Kilo ab und verlor damit rund zehn Prozent ihrer Körpermasse.

Die Coaches Ramin Abtin (45) und Mareike Spaleck waren sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Schützlinge – und Moderatorin wollte Christine Theiss (38) in der jüngsten Folge niemanden nach Hause schicken. Ab sofort kämpfen die Kandidaten allerdings alle für sich. Am Sonntag um 17.45 Uhr geht es in die nächste Runde!

SAT.1 Die "The Biggest Loser"-Kandidaten bei der Challenge in Woche 4

SAT.1 / Benedikt Mueller Benny, Kandidat von "The Biggest Loser"

Benedikt Müller/ Sat.1 Shirin, "The Biggest Loser"-Kandidatin

