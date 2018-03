Dieses Verlobungsglück ist nicht ungetrübt. 2016 wurde der in Texas spielende Baseballstar Danry Vásquez (24) verhaftet, weil er seine Freundin brutal attackiert hatte. Seine Strafe bestand in einem Bußgeld und einer Aggressionsbewältigungstherapie. Jetzt kam heraus: Sein Opfer verzieh dem Sportler nicht nur, die junge Frau will Danry sogar heiraten. Der 24-Jährige macht ihr Ende 2017 an einem Strand von Venezuela einen Antrag und sie nahm an!



