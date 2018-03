Was ist nur bei Kourtney Kardashian (38) und ihrem Toyboy Younes Bendjima los? In den vergangenen Tagen sorgte das Paar für ordentlich Trubel und Trennungsgerüchte. Zuletzt schien aber eigentlich alles wieder im Liebes-Lot zu sein. Doch mit einem kryptischen Spruch auf Social Media sorgt die älteste der Kardashian-Schwestern jetzt erneut für heftige Spekulationen: Stecken sie und Younes in einer tiefen Krise?

Auf Snapchat teilt die dreifache Mutter gern ihre Gedanken mit ihren Followern und postet hin und wieder philosophische Sprüche. So war vor wenigen Stunden auf ihrem Account zu lesen: "Wenn du Liebe nicht auf Silberlöffeln gefüttert bekommst, lernst du, sie von Messern zu lecken." Spielt sie damit etwa auf ihre turbulente Beziehung mit dem 24-jährigen Model an?

In den sozialen Netzwerken hatte das ganze Liebesdrama angefangen. Sowohl Kourtney als auch Younes löschten ihre Instagram-Accounts, tauchten allerdings kurze Zeit später wieder auf dem Bilderdienst auf. Auch der gebürtige Algerier postete kurz darauf eine mysteriöse Botschaft. Vielleicht sollten sich die beiden einfach mal im realen Leben über ihre Probleme unterhalten?

FRANCK FIFE/ Getty Images Kourtney Kardashian und Younes Bendjima beim Champions League Spiel in Paris 2017

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian

Brewer/ Prahl/ Splash News Younes Bendjima und Kourtney Kardashian

