Stiehlt er Newt Scamander so etwa noch die Show? Im November geht die Geschichte rund um den exzentrischen Magizoologen, gespielt von Eddie Redmayne (36), in die nächste Runde. Der erste Trailer zum zweiten Teil von Phantastische Tierwesen macht nicht nur mächtig Vorfreude auf die Fortsetzung des Harry Potter-Prequels, sondern zeigt auch erste Bilder von Jude Law (45) in der Rolle des jungen Albus Dumbledore. Eines muss man dem zweifach oscarnominierten dabei wirklich lassen: Selbst dieser Rolle verleiht er mit seinem britischen Charme überraschend viel Sex-Appeal!



