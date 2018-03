2015 wurde bekannt, dass einer der weltweit beliebtesten Anime-Helden, der Ninja Naruto Uzumaki, eine neue deutsche Synchronstimme bekommen wird. Zu diesem Zeitpunkt flimmerte die Serie bereits seit 13 Jahren über die TV-Bildschirme – würden die Fans überhaupt einen anderen Sprecher als Tobias Pippig akzeptieren, der für weitere Folgen nicht mehr zur Verfügung stand? Die Lösung: Warum nicht die Naruto-Liebhaber abstimmen lassen? Als Gewinner ging der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Henning Nöhren (32) aus dem Rennen – und der ist kein Unbekannter ...

Filmliebhaber kennen die Stimme des 32-Jährigen Niedersachsen aus Blockbustern wie "Deadpool", "Terminator: Genisys" oder "It Follows" – aber auch Kindern und Junggebliebenen ist die Arbeit des Synchron-Hotties ein Begriff! Seit 2016 spricht er den kuscheligen Zeichentrick-Koala Blinky Bill in der gleichnamigen Serie und auch Alvin aus "Alvin und die Chipmunks" leiht er seine Stimme. An seinen Aufnahmetagen mache er bisweilen auch die surreale Erfahrung, mit den Helden seiner eigenen Kindheit im Studio zu stehen, wie er Promiflash im Interview verriet: "Du hast manchmal absolut absurde Tage. Da steht dann plötzlich Bugs Bunny, Mickey Mouse. Im anderen Studio ist dann die deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio (43), dann kommt noch Jamie Foxx (50) vorbei. Mich macht das happy, mit diesen Leuten zu arbeiten. Wir sind alle große Kinder im Herzen."

Henning tritt zwar auch als Schauspieler in Erscheinung, habe aber in der Synchronisation seine Berufung gefunden. "Kinder merken instinktiv, wenn Liebe in der Aufnahme steckt oder nicht. Und wenn wir das schaffen, ihnen mit unserer Arbeit das zu geben, was ich als Kind so genossen habe, dann bin ich total glücklich", schwärmte er.

Steffi Henn "Tatort"-Darsteller Henning Nöhren

