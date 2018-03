Sie feiern ihren GNTM-Liebling! Zoe Saip gehört in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel zu den polarisierenden Girls der Show. Nicht nur mit ihrem Aussehen katapultiert sie sich immer wieder in den Mittelpunkt, vor allem mit ihrer äußerst offenen Art zum Thema Sex weckt sie das Interesse. Sextagebuch oder Bettgeständnisse – die 18-Jährige nimmt absolut kein Blatt vor den Mund. Für diese Eigenschaft scheinen sie ihre Fans zu lieben, denn die feiern die Beauty jetzt bei einem Fantreffen, wie Zoe selbst in ihrer Instagram-Story zeigt.



