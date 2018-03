Dieser Streich eines Fans geht absolut zu weit! Nach ihrer Teilnahme an DSDS 2013 hatte sich Aline Bachmann in den sozialen Netzwerken eine Community aufgebaut. Doch jetzt musste die Dresdnerin die negativen Auswirkungen des Internet-Ruhms am eigenen Leib erfahren: Ein Hater schickte ihr eine tote Maus per Post! "Es verletzt mich echt enorm und ich bin zutiefst erschüttert. Wie sehr muss man einen Menschen hassen oder haten, dass man so etwas macht?”, berichtete die füllige Sängerin traurig in einem YouTube-Video.



