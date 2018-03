Cathy Lugner (28) hat ein großes Ziel vor Augen: Sie will endlich in den amerikanischen Playboy! Die Ex von Richard Lugner (85) schaffte es vergangenen Sommer bereits auf das Cover der slowakische Ausgabe – doch das reicht ihr nicht! Mit heißen Fotos und einem sexy Styling von Lupo Düsseldorf soll es jetzt endlich mit der nackten US-Karriere klappen, wie Cathy gegenüber Promiflash verrät: "Ich bewerbe mich gerade bei Agenturen in den USA, um es in den amerikanischen Playboy zu schaffen - das Shooting hat mega Spaß gemacht!" Und auch das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!



