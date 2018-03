Oh, oh! Deckt die Ex-Rosenjägerin jetzt etwa die Bachelor-Lüge auf? Janina Celine Jahn schied bereits in der vierten Nacht der Rosen aus. Trotzdem ist sie sich sicher, genau zu wissen, wie echt die Funken zwischen Daniel Völz (33) und Kristina Yantsen wirklich sind. Im Interview mit Promiflash packt die Blondine aus und verrät: "Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass er die Liebe findet. Ich glaube tatsächlich auch, dass er sie jetzt gefunden hat und dass die Liebe zwischen ihm und Kristina wahr ist, aber er ist nicht dahin gegangen, um sie zu finden."



