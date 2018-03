Erneut Familienzuwachs! Durch das US-amerikanische Reality-Format Teen Mom wurde Chelsea Houska bekannt. Mit gerade einmal 16 Jahren bekam sie damals ihre erste Tochter Aubee. Die Liebe zu Adam, dem Vater des Kindes, ist jedoch zerbrochen. 2014 lernte Chelsea dann Cole DeBoer kennen und lieben – seit einem Jahr haben auch die beiden gemeinsamen Nachwuchs. Und die kleine Patchwork-Familie wächst weiter: Chelsea und ihr Cole erwarten ein weiteres Baby!

Das hat das Paar jetzt auf Instagram verkündet. Auf der Seite der Bald-Dreifach-Mama heißt es: "Ein süßes Baby-Girl wird den DeBoer-Klan in ein paar Monaten ergänzen. Wir könnten nicht glücklicher sein." Dazu teilten beide ein erstes Ultraschallbild mit ihrer Community. In Chelseas Liebesleben scheint es nach der Flaute mit Kindsvater Nummer eins also endlich prima zu laufen.

Ein Jahr nachdem sie Cole kennengelernt hatte, ist er 2015 vor ihr auf die Knie gefallen – hat mit einem funkelnden Ring um ihre Hand angehalten. Noch vor der Hochzeit wurde die Liebe des Paars dann Anfang 2017 von Sohnemann Watson gekrönt. Noch im gleichen Jahr gaben sich die damals frischgebackenen Eltern dann endlich das Jawort. Mit dem kleinen Mädchen bekommen Aubee und Watson jetzt noch ein Geschwisterchen.

Instagram/chelseahouska Ultraschallbild von Chelsea Houskas Baby

Instagram/chelseahouska Die Familie von "Teen Mom"-Star Chelsea Houska

Instagram/chelseahouska Chelsea Houska und ihre Familie

