Seit Januar macht Jenny Pham als cooles Chick Kimi die Welt von Köln 50667 unsicher. Wer jetzt aber denkt, dass die hübsche Brünette auch im wahren Leben gerne einen draufmacht, liegt meilenweit daneben: Promiflash trifft den Serien-Newcomer auf der GLOW 2018 in Dortmund und hakt nach: Wie viel haben Kimi und Jenny tatsächlich gemeinsam? Die Antwort könnte nicht überraschender sein!

"Was uns sehr unterscheidet, ist: Sie ist ein sehr lebendiges Partymädchen, geht viel aus, chillt gerne mit Jungs und so und das bin ich eher weniger. Ich bin mehr der ruhige Typ", gibt das frischgebackene Kameragesicht zu. Statt sich nächtlichen Exzessen hinzugeben, genieße es die Beauty lieber, in ihrer Freizeit zu Hause auf der Couch zu entspannen. Für stundenlange Netflix-Sessions und leckere Schlemmereien sei sie dagegen immer zu haben.

Diese gemütlichen Mußestunden verbringe die Hochschulabsolventin am liebsten mit ihrem Freund: Seit stolzen sieben Jahren seien ihr Schatz und sie bereits unzertrennlich. Wie er wohl zu Jennys plötzlichen On-Screen-Eskapaden steht? "Er unterstützt mich in allem, nur Szenen, in denen ich jemand anderen küsse, schaut er sich nicht so gerne an", lacht Jenny.

Instagram / jnnphm Jenny Pham, TV-Star

Instagram / jnnphm Jenny Pham, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / jnnphm Schauspielerin Jenny Pham

