Sie kann sich nicht beschweren! Nach ihrem Sieg bei Curvy Supermodel läuft es beruflich einfach blendend für Hanna Wilperath. Mit ihren weiblichen Kurven und ihrem makellosen Gesicht kommt sie in der Fashionbranche super an. Aber wie sieht es im Liebesleben des Plus-Size-Models aus? Im Promiflash-Interview verrät die brünette Beauty, ob sie mit ihren Rundungen auch bei den Männern punkten kann!

Hanna erklärt im Promiflash-Gespräch auf der GLOW in Dortmund, dass sie immer wieder gefragt wird, ob sie aufgrund ihrer weiblichen Figur Probleme mit Männern hätte. "Da kann ich nur sagen: Nein", gibt sie Entwarnung. Sie weiß aber auch ganz genau, dass sie nicht jedem Mann gefällt: "Das ist auch gut so. Geschmäcker sind verschieden. Aber ich hab da jetzt noch keine negativen Erfahrungen aufgrund meiner Kurven gemacht", berichtet sie von ihren Flirtchancen.

An Angeboten mangelt es Hanna also nicht. Trotzdem hat sie derzeit keinen Partner: "Ich bin Single. Ich bin aber auch nicht auf der Suche. Ich mache jetzt erst einmal mein Ding und will mich gar nicht fest binden", schildert sie ihre Zukunftspläne. In den nächsten Monaten möchte sich das Nachwuchsmodel voll und ganz auf seine Karriere konzentrieren.

Curvy Supermodel, RTL II Hanna Wilperath, "Curvy Supermodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / hannawilperath Hanna Wilperath, Model

Anzeige

Instagram / hannawilperath Hanna Wilperath, Curvy-Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de