Der kleine Alessio Lombardi (2) lässt offenbar nichts anbrennen! Der Sohn von Pietro (25) und Sarah (25) ist mit seinen jungen Jahren schon ein echter Mädchen-Magnet. Erst vor wenigen Wochen knutschte der Spross Davina Geiss (14). Jetzt ging es für den Knirps in den Zirkus – natürlich in weiblicher Begleitung. Darüber freute er sich offenbar so, dass er bei dem Aufeinandertreffen mit der kleinen Alessia erst mal ordentlich loskreischte. Wohl auch deshalb hatte der niedliche Blondschopf am Manegen-Rand nur Augen für seine süße Begleitung!



