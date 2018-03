Unzufrieden mit dem kleinen Bert? Die ehemalige Rotlichtgröße Bert Wollersheim (66) postete kürzlich ein Gym-Foto von sich auf Social Media. Darauf deutlich sichtbar: Der Mittsechziger kann stolz auf seinen durchtrainierten Body sein! Doch ein Problemchen hat der Ex von Sophia Wollersheim (30) ganz offensichtlich doch mit seinem Körper – das sitzt allerdings eine Etage unter seinen Oberarm-Muckis: Die Größe seines besten Stücks stimmt den gebürtigen Bonner nämlich ziemlich unzufrieden!

"Wenn ich den Typ nicht kennen würde, dann würde ich sagen: Durchschnittspenis!", scherzte er unter dem Pic auf Instagram, auf dem er eine knallenge weiße Hose trägt. Ganz ungeniert stufte der humorvolle Blondschopf sein primäres Geschlechtsorgan weiter ein: "Gerade noch an der Grenze zu 'eher klein'!" Na, ob die neue Freundin von Bert diesen Privat-Talk im Netz gutheißen kann? Erst seit Ende Februar ist bekannt, dass der 66-Jährige glücklich an die Country-Sängerin Bobby Anne Baker vergeben ist.

Momentan scheint der Tattoo-Fan gerne auf der Bilder-Plattform aus dem Nähkästchen zu plaudern – und lässt dabei immer wieder versteckte Kritik an seinem Liebesleben durchscheinen. So veröffentlichte er vor wenigen Tagen schon einen Orgasmus-Witz, der darauf schließen lassen könnte, dass der Sonnenbrillen-Fan in letzter Zeit wohl wenig Lakensport betreibt.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim

WENN.com Bert Wollersheim in "Krümels Stadel" auf Mallorca

Starpress/WENN.com Bert Wollersheim bei der Eröffnung von Melanie Müllers "Grillmueller" in Leipzig



