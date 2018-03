Sind die Bachelor-Ladys am Knutschfestival selbst Schuld? Rosenkavalier Daniel Völz (33) legte in der diesjährigen Staffel bei sechs Kandidatinnen zum Lippen-Test an – und knackte damit den Kussrekord des Datingformats. Dafür musste der Immobilienmakler jedoch nicht nur von den Zuschauern, sondern im Nachhinein auch von den Anwärterinnen viel Kritik einstecken. Bachelorette-Boy Sebastian Fobe stärkte Daniel aber nun im Promiflash-Interview den Rücken – schließlich seien die Ladys auch nicht unbeteiligt gewesen: "Ich hab wirklich darauf gewartet, dass mal ein Mädel den Kopf wegzieht und sagt: ‘Nee, ich mach jetzt nicht mit dir rum’ – aber die haben ja alle mitgemacht."



