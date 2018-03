In dieser Sexbombe steckt eine megastolze Mama! Julia Jasmin Rühle (30), die vielen unter ihrem Künstlernamen JJ Sexy bekannt ist, versorgt ihre Netz-Follower meist mit Tattoo-Postings und heißen Shooting-Pics. Dass die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bereits eine zehnjährige Tochter hat, ist vielen Fans zwar bekannt – meist hält JJ ihren Schatz aber aus den Online-Beiträgen heraus. Jetzt macht das Model eine Ausnahme und präsentiert seinen Nachwuchs mega-stolz im Netz!

Ein Herzchen verdeckt das Gesicht ihrer Tochter in dem Facebook-Posting zwar, dafür widmet JJ ihrem Goldstück eine offene Liebeserklärung. "Wenn dein Kind eine 1 in der Mathe-Klassenarbeit hat und du vor Glück und Stolz Tränen in den Augen hast. Ich liebe dich so sehr, du bist mein Glück, mein ganzer Stolz, mein Gottesgeschenk!", schrieb die 30-Jährige. Sie wolle ihr Kind sogar mit einer Belohnung für weitere Erfolge motivieren – immerhin sei es bereits die zweite Top-Note in Mathematik hintereinander.

Wie gut sich JJ und ihre Tochter verstehen, lässt die gebürtige Russin ab und an im Netz durchblitzen, beispielsweise mit Fotos von einem gemeinsamen Friseurbesuch. Solche Schnappschüsse sind jedoch selten: Das Gesicht und den Name ihrer Kleinen hält Julia Jasmin bewusst privat.

Julia Jasmin Rühle / Facebook Julia Jasmin Rühle, ehemalige "Berlin – Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / juliajasminruehle Julia Jasmin Rühle und ihre Tochter

Instagram / juliajasmin_aka_jj Julia Jasmin Rühle

