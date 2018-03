Er geht mit diesem Thema sehr offen und ehrlich um! Der Caught in the Act-Sänger Bastiaan Ragas (46) ist seit 2005 glücklich mit Tooske verheiratet. Mittlerweile hat das Paar vier Kinder. Während der Schwangerschaften seiner Frau musste der Vollblut-Papa sich auch mit einigen Dingen arrangieren – vor allem mit dem Sex. Bastiaan beschreibt in seinem neuesten Buch völlig offen die Zeit, während der seine Frau schwanger war!

Der ehemalige Let's Dance-Kandidat brachte vergangenen Mittwoch sein viertes Buch mit dem Titel "Kinderkacke" auf den Markt. In diesem schildert er total unverhüllt die verschiedenen Facetten der Schwangerschaft seiner Gattin. "Alles, was deine Frau sagt, machst du!", gibt der Musiker offen und ungeschönt in seinem Werk zu. In dieser Phase musste der 46-Jährige vor allem sein Liebesleben neu koordinieren: "Sex muss terminlich geregelt sein. Und das Wichtigste: Hab keine Angst, alles wird wieder gut."

Doch neben wenig Schlaf und geplantem Sex gibt der Sänger einigen Lesern auch Hoffnung. "Es ist wichtig, dass man darüber spricht – vor allem sollte das Ganze mit Humor gesehen werden", schreibt der vierfache Papa. Würdet ihr euch das Buch kaufen? Stimmt ab!

Dutch Press Photo / WENN.com Bastiaan Ragas mit seiner Familie

Anzeige

Becher/WENN.com Bastiaan Ragas bei Markus Lanz 2017

Anzeige

WENN.com Bastiaan Ragas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de