Germany's next Topmodel-Kandidatin Bruna Rodrigues (24) macht im Kampf um das Cover der Harper's Bazaar keine halben Sachen. So viel Herzblut steckt die feurige Schönheit sonst nur in ihre Ehe zu Voo. Seit einer Partynacht in Lissabon kommen die beiden nicht mehr voneinander los – und ziehen bald zusammen nach Deutschland. Damit aber nicht genug: ”Wir waren dann einfach so: 'Hey, wir heiraten und fertig’” , blickt der Gatte im Interview mit Promiflash auf sein Liebesabenteuer zurück. Und noch heute sind Romeo und Julia der Neuzeit so glücklich wie am ersten Tag.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de