Katja Krasavice (21) setzt ihren Po gut und gerne in Szene! Das gehört wohl einfach zur Aufgabe eines Erotik-Stars. Die YouTuberin rückt ihren Pracht-Hintern aber auch mal für weniger sexy Gründen in den Fokus. Die Leipziger Skandalnudel amüsierte sich jetzt köstlich in ihrer Instagram-Story über ein Booty-Malheur: "Leute ich zeig euch gleich einfach mal die Probleme von einem Big Ass. Meine Hose ist einfach mal an meinem Arsch gerissen." Und zack: Im nächsten Clip können sich die Anhänger des Nackt-Promis über einen riesigen Riss in seiner schwarzen Jeans freuen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de