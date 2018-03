Neue Brüste, neues Selbstwertgefühl! Mit ihrer sexy Art konnte sich Bachelor-Kandidatin Samira Klampfl einige Wochen lang im Kampf um Rosenkavalier Daniel Völz (33) halten. Nicht zuletzt mit ihren zwei schlagfertigen Argumenten bezirzte sie den Immobilienmakler. Doch so selbstsicher wie sie in der Show auftrat, war Samira nicht immer. Erst eine Beauty-OP gab ihr ihr Wunsch-De­kolle­té und damit das Selbstbewusstsein, für das sie ihre Ex-Konkurrentinnen so sehr beneidet hatten. Wie groß der Unterschied zu früher ist, zeigt jetzt ein Social-Media-Post: Samira teilt ein Pic, das ihre Brüste vor ihrem Eingriff zeigt!

Von ihren üppigen Kurven ist auf dem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story zwar noch nichts zu sehen, ein hübscher Anblick ist Samira aber schon damals. Wie unzufrieden sie dennoch mit ihrem Körper war, zeigt die Barkeeperin nicht nur mit einem zerknirschten Emoji, sondern auch mit ihrem Kommentar zu dem Bild: "Ein Bild, entstanden vor meiner Brust-OP. Und ich trage sogar einen BH unter dem Top."

Wie wohl sich die Münchnerin mittlerweile in ihrem getunten Körper fühlt, zeigt sie immer wieder mit sexy Unterwäsche-Pics auf Instagram, Facebook und Co.. Einer, den diese Bilder aber kalt lassen dürften, ist Bachelor Daniel. Der hat sich nach Samiras freiwilligem Show-Exit schnell erholt und seine letzte Rose – und damit sein Herz – an die mysteriöse Tänzerin Kristina Yantsen verschenkt.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Bachelor-Kandidatin 2018

MG RTL D Samira Klampfl, Yeliz Koc und Daniel Völz bei ihrem Bachelor-Date

