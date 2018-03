Heftige Anschuldigung vom Ex! Natalia Osada (27) und Bastian Yotta (41) verliebten sich 2017 im Nackt-Kuppelformat "Adam such Eva". Von langer Dauer war das Liebesglück jedoch nicht. Schon wenige Wochen später ging das Traumpaar bereits getrennte Wege und machte es sich zum Hobby, sich gegenseitig gerne mal öffentlich an den Pranger zu stellen. So verkündete Natalia erst kürzlich im Promiflash-Interview, dass sie der Seitensprung von Yottas letzter Ex so gar nicht wundere. Bastian schoss jetzt besonders hart zurück. In seiner Insta-Story behauptete der Muskelmillionär an Natalia gewandt: "Du hast deinen Freund auf der Insel mit mir betrogen, weil du ja gar nicht Single warst."



