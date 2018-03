Sie bringt sogar einen waschechten Salt Bae aus der Fassung! Nachdem der türkische Restaurantbesitzer Nusret Gökçe vergangenes Jahr über Nacht zum Star wurde, traf der Fleischliebhaber schon so manche Weltberühmtheit. Leonardo DiCaprio (43), Mesut Özil (29) und Rapper Drake (31) sind nur ein paar von Vielen, die schon in den Genuss seiner saftigen Gerichte gekommen sind. Das wollte sich wohl auch Oksana Kolenitchenko (30) nicht entgehen lassen: Auf Instagram postet das Ex-DSDS-Sternchen jetzt einen Clip aus Nusrets Steakhouse in Istanbul. Bei dem Familienbesuch scheint er sich doch glatt Hals über Kopf in Oksanas kleines Töchterchen Arielle (1) zu verlieben...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de